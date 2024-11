Tamberi, possibile partecipazione a Los Angeles 2028

Gianmarco Tamberi, oro olimpico di salto in alto, apre alla possibilità di partecipare alla prossima Olimpiade, Los Angeles 2028. Lo ha fatto nel corso della lectio magistralis all'Università di Urbino che gli ha conferito la laurea honoris causa in Scienze dello sport. "Ho fatto tutti i conti sulle probabilità che avrei di vincere le Olimpiadi a Los Angeles e ho ben chiaro cosa significherebbe per me a livello emotivo anche solo provarci dopo tutto quello che ho passato", ha detto Tamberi (che dopo Parigi aveva ventilato l'ipotesi di uno stop) senza però esprimersi definitivamente sulla eventuale partecipazione a Los Angeles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA