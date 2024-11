Scontro frontale auto e betoniera, una vittima

Questa mattina, lungo la strada provinciale 237 a Comunanza (Ascoli Piceno), si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di una persona, di cui non è ancora nota l'identità. Si è trattato di uno scontro frontale tra un'automobile e una betoniera, che ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dei soccorsi. L'autista dell'auto è stato estratto dalle lamiere.

Nonostante l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118, le ferite riportate dalla vittima si sono rivelate troppo gravi, e il decesso è sopraggiunto poco dopo l'incidente. Ferito e sotto shock il conducente del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno impiegato una gru per rimuovere i mezzi coinvolti nello scontro. I carabinieri sono al lavoro per regolare la viabilità nelle aree limitrofe e per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

E' un 53enne la vittima dell'incidente frontale mortale a Comunanza. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio. Sono in corso gli accertamenti da parte del nucleo Radiomobile dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'impatto. Per questo sono stati anche sequestrati i cellulari sia della vittima che del conducente del mezzo pesante.

