Sciopero generale del 29 novembre, il corteo si terrà a Fabriano

Confermato lo sciopero generale, venerdì 29 novembre, proclamato da Cgil e Uil. La manifestazione regionale nelle Marche si svolgerà a Fabriano (An) con un corteo . Il concentramento è previsto per le ore 9,30 al Palaguerrieri, via Beniamino Gigli, 13 G. Da lì, partirà un corteo che transiterà per via Dante, Viale Zonghi e viale della Vittoria.

Sono in programma vari interventi , tutti in piazza del Comune.

L'introduzione è affidata a Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, le conclusioni a Pino Gesmundo, segretario nazionale Cgil.

Le ragioni dello sciopero sono legate alle scelte del Governo e dunque per cambiare la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici, per investire nelle politiche industriali.



