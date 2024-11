Nuova strumentazione high tech per l'ospedale di Senigallia

Nuova strumentazione tecnologica per l'ospedale 'Principe di Piemonte' di Senigallia (Ancona). Lo annuncia il presidente del Tribunale per i Diritti del Malato Umberto Solazzi al termine di un incontro con i vertici della sanità locale, in particolare con il direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale AST di Ancona Giovanni Stroppa e con il direttore sanitario dell'ospedale Mario Capasso. Entro la fine dell'anno arriveranno tre nuovi tavoli operatori, mentre nei primi tre mesi del 2025 toccherà a tre nuovi sistemi di anestesia. Nella prima metà del nuovo anno Senigallia verrà dotata di una nuova Tac high tech a 128 strati, che verrà installata nella palazzina 1 (ex reparto di Ortopedia). Sono terminati due giorni fa i lavori per l'installazione di un nuovo Mammografo, così come è già stato riallocato l'altro già in dotazione presso la Radiologia.

Quest'ultimo reparto sarà interessato in futuro anche dal "nuovo sistema di Radiologia Polifunzionale Digitale che consentirà di incrementare il numero delle prestazioni", spiega Solazzi, mentre è "in arrivo un nuovo Ortopantomografo "Cone Beam", una Tac dentale ortopanoramica che permette l'acquisizione di immagini panoramiche a campo intero di qualità superiore per arcate dentarie e massiccio facciale". Durante l'incontro sono state affrontate altre criticità come la carenza di parcheggi, per l'utenza e per i dipendenti sanitari, così come il pessimo stato di conservazione dei viali interni all'area ospedaliera: temi su cui il Tribunale del Malato vigilerà con costanza anche per il rispetto della tempistica promessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA