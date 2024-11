Non solo Ancona, il Natale si accende anche nei borghi

Alberi di Natale, circa 30, di varie altezze dai 6 a 16 metri, illumineranno e abbelliranno borghi e vie di Ancona: via Loggia (chiesa); via XXIX Settembre; piazza Don Minzoni; piazza Ugo Bassi; piazza Diaz; corso Amendola incrocio con viale della Vittoria; piazza San Francesco; San Carlo Borromeo; Palombare; piazza Salvo D'Acquisto; Collemarino (piazza Torricelli); Torrette; Posatora; Galleria Dorica; Poggio; Massignano; Aspio; Candia; Montesicuro; Gallignano; Sappanico; Ghettarello; Paterno; Casine di Paterno; Pietralacroce.

Oltre all'accensione delle luminarie e degli alberi di Natale in contemporanea con la città nelle varie frazioni, è in programma "Aspettando il Natale a Varano 2024" che si svolgerà il 30 Novembre e 1° dicembre 2024 dalle 10:00 alle 22:00. Evento a scopo benefico, promosso dall'Associazione Culturale "Comitato manifestazioni varanesi", rivolto alle associazioni di volontariato e alle scuole. Una occasione di far conoscere quanto prodotto dai laboratori degli alunni/studenti.

Animazione, laboratori e giochi per bambini oltre a Babbo Natale con la sua casetta.

Mercatino solidale di Natale il 6 dicembre a Torrette a partire dalle ore 15.00 al circolo La Quercia di via Tronto 47, con laboratori per bambini e la visita alle 18.30 di Babbo Natale.

Al Poggio, 14 e 15 dicembre, dalle ore 10.00 alle 20.00 nei pressi della chiesetta di S. Lucia, mercatino di Natale con artigianato locale, musica ed intrattenimento, enogastronomia.

Domenica 15 dicembre laboratori per bambini.

A Sappanico, appuntamento sabato 14 dicembre alle ore 16.30, con un evento organizzato dalla Associazione Antidegrado, che prevede l'arrivo di Babbo Natale in bicicletta con consegna di piccoli regali ai bambini; alle ore 17.30 partecipazione all'evento di una rappresentanza dei giocatori dell'Ancona calcio che saranno a disposizione per foto e autografi.

Nell'occasione stand di enogastromia con prelibatezze da gustare durante il pomeriggio.

A Posatora, domenica 15 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00 al centro Papa Giovanni XXIII "Santa Claus Village" con Babbo Natale, il mago Baldo, l'evento "Accendi le stelle" musica e canti natalizi a cura del Coro Voci Bianche Orlandini e laboratorio teatrale bambini Acmo; "Una sorpresa per Elsa", laboratorio degli Elfi con La Scatola magica, "C'era una volta il selfie" a cura di Luigi Sauro e LEGO Lab di e-MOVERE. Durante l'evento sarà possibile acquistare i torroni solidali; per tutti in programma una merenda natalizia con la ristorazione solidale Fricchiò.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA