Natale 2024, ad Ancona navette gratuite e parcheggi

Navette e parcheggi in aiuto dei cittadini che vorranno godersi le festività del Natale senza impazzire per parcheggiare l'automobile. Il comune infatti conferma l'apertura fino alle ore 24 dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I. Inoltre saranno istituite navette gratuite che si articoleranno su due Linee (Rossa e Blu) per le giornate del 30/11/2024, 1-7-8-14-15/12/2024 e dal 21/12/2024 al 6/01/2025, con orari a partire dalle ore 16 fino alle ore 22 e un potenziamento extra previsto per il Capodanno con estensione di orario (fino alle 03 e fino ad esaurimento dell'utenza a terra) e modifica della linea includendo anche il parcheggio dello stadio del Conero come capolinea dalle ore 19 per la sola giornata del 31 dicembre 2024. Nel dettaglio il servizio è garantito dalle linee Rossa e Blu, secondo le seguenti tratte: Percorso della linea rossa, fra andata e ritorno, comprende Parcheggio Ranieri - Parcheggio S. G. della Marca - Piazza Cavour; le fermate sono previste in Parcheggio Ranieri - Parcheggio S. G. della Marca - Piazza Cavour. Il servizio è attivo dalle 16:00 alle 22:00, con frequenza ogni 20 minuti, per le giornate del 30 novembre, 1-7-8-14-15/12/2024 e dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025.

Per la sola giornata del 31 dicembre, inoltre, il servizio sarà attivo dalle 16:00 alle 03:00 (e fino ad esaurimento dell'utenza) e con frequenza ogni 20 minuti. A partire dalle 19:00 circa il capolinea sarà spostato presso lo Stadio del Conero.

Percorso della linea blu, fra andata e ritorno, comprende Piazza Rosselli - Parcheggio Archi - Piazza Kennedy - Piazza Roma - Piazza Cavour; le fermate sono previste in Piazza Rosselli - Parcheggio Archi - Piazza Kennedy - Piazza Roma - Piazza Cavour.

Il servizio è attivo dalle 16:00 alle 22:00, con frequenza ogni 20 minuti, per le giornate del 30/11/2024, 1-7-8-14-15/12/2024 e dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025. Per la sola giornata del 31 gennaio il servizio sarà attivo dalle 16:00 alle 03,00 ( fino a esaurimento dell'utenza) e con frequenza ogni 20 minuti.



