Nasce "Ristoculture" per difendere la cultura del cibo

Nasce il progetto "Ristoculture" dall'associazione ristoratori di Confcommercio Marche Nord, per difendere e preservare la cultura del cibo del territorio della provincia di Pesaro Urbino. Sono 13 i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa dove è possibile mangiare ricette tradizionali elaborate per l'occasione, all'insegna della valorizzazione dei prodotti del territorio. L'iniziativa è in collaborazione con il comune di Pesaro, il comitato Pesaro capitale della Cultura Italiana 2024, Fipe e Confcommercio Marche Nord. Ristoculture ha visto inoltre un'anteprima in occasione della giornata della Ristorazione (18 maggio), che nel 2023 ha ricevuto dal capo dello Stato la medaglia del Presidente della Repubblica, quale premio di rappresentanza per l'alto valore dell'iniziativa.

Il vicesindaco e assessore alla cultura di Pesaro, Daniele Vimini, si dice "convinto che la ristorazione contribuisca alla promozione e alla valorizzazione del territorio". Agnese Trufelli, vicedirettore di Confcommercio Marche Nord ha parlato del cibo come di cultura "quando si produce, quando si prepara, quando si consuma" e di come "rappresenta l'identità culturale di un popolo" poiché "nella sua cucina si ritrovano le caratteristiche del territorio".

Il presidente dell'associazione ristoratori Confcommercio Marche Nord, Mario Di Remigio, ha spiegato come sia "importante lanciare questo progetto, dedicato a tutta la provincia, per difendere la tradizione contadino-rurale, le usanze e i mondi collegati alla pesca delle marinerie di Pesaro e Fano, facendo diventare i ristoratori custodi della cultura enogastronomica".





