In E-R e Marche buona diffusione dell'Industria 4.0

Si è tenuto oggi pomeriggio, a Bologna, il quarto appuntamento annuale con l'Osservatorio Industria 4.0 organizzato da Bi-Rex e Intesa Sanpaolo. Nel corso dell'iniziativa è stato fatto il punto sulla diffusione delle tecnologie 4.0 tra le imprese di Emilia-Romagna e Marche. Alla nuova edizione dell'indagine hanno aderito 225 imprese in Emilia-Romagna o nelle Marche.

Circa tre quarti delle imprese delle due regioni adotta tecnologie 4.0, con punte del 90% per le realtà più grandi. Anche tra le aziende più piccole si rileva un buon grado di diffusione del 4.0: più del 60% dichiara di adottare almeno una tecnologia.

Per la prima volta è stata approfondita dall'Osservatorio la tematica di come le imprese stanno affrontando la transizione green. Le strategie più diffuse riguardano l'utilizzo di tecnologie più efficienti per ridurre il consumo di energia (indicate dal 47% delle imprese) e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (45%), che rappresentano anche azioni specifiche/propedeutiche per supportare il processo di Transizione 5.0. Dall'incrocio tra propensione al digitale e intensità green, è stato possibile realizzare una prima mappatura del posizionamento 5.0: il 18% delle imprese del campione è ben avviato verso il processo di Transizione 5.0.

Nel biennio in corso (2024-2025) un'impresa su quattro dichiara che realizzerà investimenti 5.0. Nel prossimo triennio resterà alto l'impegno in innovazione, green e capitale umano: tra le strategie adottate il 44% delle imprese si orienterà verso la ricerca e sviluppo, il 37% in investimenti in ottica green e il 35% in formazione.

"Il nostro obiettivo è sostenere le nostre imprese nel cogliere le opportunità create dalle trasformazioni in atto. Nei primi nove mesi di quest'anno abbiamo erogato alle imprese dell'Emilia-Romagna 900 milioni di euro di nuovi finanziamenti e con il programma 'Il tuo futuro è la nostra impresa' mettiamo loro a disposizione 10 miliardi di euro per Transizione 5.0 ed energia, sviluppo internazionale e digitale", ha sottolineato Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo.



