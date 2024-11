"Educazione a legalità economica", Fiamme gialle in cattedra

Nei giorni scorsi, presso l'istituto tecnico economico "E. Mattei" del Comune di Amandola, si è tenuto il primo di una serie di incontri della guardia di Finanza di Fermo con gli studenti delle classi quarte e quinte, per parlare di cultura della legalità economica ed illustrare la missione istituzionale dei finanzieri nell'ambito della nona edizione del progetto "Educazione alla legalità economica".

Mostrate le molteplici attività operative condotte in terra, in mare e in cielo, dalla componente territoriale e specialistica del Corpo, illustrate dal tenente Alessia Valletta, comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Fermo. L'intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli incontri sono volti altresì a promuovere le attività di reclutamento ai concorsi per l'accesso ai diversi ruoli. Gli incontri, di concerto con gli istituti scolastici, proseguiranno per tutto l'anno scolastico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA