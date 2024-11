Capodanno ad Ancona sulle note di Alex Britti

Il concerto di Capodanno ad Ancona è con il cantautore e chitarrista Alex Britti. L'appuntamento il 31 dicembre è a piazza Pertini l'area, che per le feste ospiterà il luna park. E' una delle novità del Natale 2024 che prenderà il via sabato 30 novembre con l'accensione delle luminarie e dell'albero in Piazza Roma e coinvolgerà nuovi spazi della città dorica, allargandosi a luoghi mai prima coinvolti per quel "Natale diffuso" che già dallo scorso anno caratterizza l'offerta di Ancona per il periodo delle feste.

Nel salotto cittadino, la nuova piazza Repubblica, davanti alle Muse, a risplendere è la grande stella cometa, oltre 20 metri, ma anche il presepe monumentale, il più grande delle Marche. Intanto addobbi e le luminarie accenderanno la città e le frazioni. Per la gioia dei più piccoli cerniera tra Piazza Pertini e spina dei corsi, Piazza Stamira accoglierà il Bosco degli Elfi, con le sue casette e l'animazione di elfi e Babbo Natale che intratterranno i bambini in attività ludiche e li assisteranno nella scrittura della letterina a Babbo Natale.

In piazza Pertini, il Luna park natalizio quest'anno presenta anche lo "scivolo di Natale" e la pista di pattinaggio, aperta dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 24. Per la gioia di grandi e piccini torna in città la Christmas Parade con l'Associazione Fantasia, Sogno, Realtà nei pomeriggi dell'8, 15, 22 dicembre con Babbo Natale insieme alle sue renne, la slitta, Mamma Natale e tanti altri personaggi che sfileranno per le vie di Ancona. Cuore della festa, nel percorso da mare a mare, è come sempre Piazza Cavour dove viene ospitato il mercatino natalizio con le sue tipiche casette a fianco della già operativa ruota panoramica, aperta tutti i giorni, nei feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24; nei giorni festivi e prefestivi con orario continuato dalle 10 alle 24. Non solo.

Ancona canta il Natale, con quasi 30 concerti, coinvolgendo adulti e giovani in tantissimi eventi alcuni promossi dall'Assessorato alla Partecipazione Democratica, altri organizzati autonomamente dalle corali, altri sostenuti dall'Assessorato alle Politiche Educative.

Il 21 dicembre, con il patrocinio e sostegno dell'assessorato alle Politiche Giovanili, andrà in scena il Presepe Vivente 2024 organizzato dalla Parrocchia "Sacra Famiglia" dei Salesiani. La scelta di Corso Carlo Alberto come luogo dell'evento è parte di un progetto più ampio di rivitalizzazione del quartiere, esaltando il suo valore simbolico, culturale e ricreativo. Agli Archi, sempre il 21 dicembre, "Attacchi d'Archi", mostra mercato dell' artigianato artistico, arte, musica, performance e workshop organizzata da TEOR in collaborazione con la Confartigianato.

C'è poi l'appuntamento in Piazza Roma domenica 15 dicembre, alle ore 17:30 con Christmas fashion kids 2024, ospiti della serata il tenore David Mazzoni, la scuola di danza Passion Dance, la scuola di danza Witches Crew; l'appuntamento è dedicato ai progetti della Fondazione Salesi per bambini e le mamme del presidio ospedaliero Salesi di Ancona; alla console DJ Max, fotografia Francesco Crudele e presenta Monica Picciafuoco.

Il Natale targato CNA andrà in scena in via degli Orefici che comincia sabato 30 novembre, quando i ragazzi di Anconopoli saranno lungo la via per fare le riprese e raccontare a loro modo un altro pezzetto di città nella puntata di Natale. Continua la collaborazione con il Centro Papa Giovanni, i cui ragazzi venerdì 6 dicembre porteranno le piante da loro coltivate, da regalare ai passanti con un piccolo contributo, vendita di torroni solidali.

