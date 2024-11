A Costanza Giorgini riconoscimento dell'amministrazione dorica

A Costanza Giorgini conferito un riconoscimento dall'amministrazione comunale di Ancona per aver firmato una delle immagini selezionate dalla Lotteria Italiana per essere poste sui biglietti della dea fortunata. A consegnarlo l'assessore al Terzo settore, alla Famiglia e Pari opportunità, Orlanda Latini. Giorgini era accompagnata dalla sua famiglia e delle educatrici dell'associazione di volontariato.

Per la prima volta, quest'anno, la Cooperativa sociale Onlus "Il Piccolo Principe" di Ancona ha scelto di partecipare al concorso "Disegniamo la fortuna", promosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il concorso nazionale ha lo scopo di selezionare le grafiche da inserire sui biglietti della Lotteria Italia (in tutto 12 serie di biglietti) e l'edizione 2024 è stata dedicata al tema "Disabilità e Arte", argomento volto a valorizzare l'impegno profuso dagli enti del Terzo settore nel favorire l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico dei partecipanti.

La cooperativa, che ospita laboratori artistici per i disabili, ha proposto al concorso ben cinque opere realizzate dai ragazzi del centro ergoterapico Arianuova. La loro creatività è stata premiata: uno dei bozzetti "Danzando a pelo d'acqua" di Costanza Giorgini è stato riprodotto su una serie di biglietti della lotteria. "I progetti a favore dell'inclusione sociale crescono di anno in anno, ma oggi - ha sottolineato Latini - la nostra Amministrazione comunale desidera conferire un riconoscimento a una persona che, in collaborazione con la preziosa odv anconetana 'Il piccolo principe', si è distinta a livello nazionale".

"Il mio augurio è che nel tempo aumentino, per numero e per qualità, i progetti come 'Disegniamo la fortuna', perché essi costituiscono uno stimolo imprescindibile per i ragazzi, le loro famiglie e tutti i numerosi volontari che dedicano la loro vita al prossimo" ha aggiunto l'assessore alle Pari Opportunità.

Costanza, accompagnata da una rappresentanza de "Il Piccolo Principe", nell'ottobre scorso nella sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha partecipato alla cerimonia ufficiale di premiazione.

"Sospesa, lieve come in una danza, si affaccia sugli affari umani; silenziosamente soprassiede e passando oltre tutto è pieno di lei" è la lettura dell'opera, che rappresenta l'avatar dell'educatrice Tatiana Aka.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato e contenti per Costanza; - afferma Anna Maria Sgrò, la responsabile della cooperativa "Il piccolo Principe" - grazie alle nostre attività, svolte sotto la supervisione della direttrice artistica dei laboratori della cooperativa Rachele Biaggi, i ragazzi riescono ad esprimersi in ogni forma d'arte: dalla lavorazione del legno, alle preparazioni in cucina fino al bricolage. Tutti i nostri manufatti vengono poi messi in vendita sia nella nostra sede che nei vari mercatini". Il centro Arianuova di Ancona ha valorizzato le "Bambole di Costy", espressione della sua multiforme inventiva: semplici, lineari, estremamente moderne, hanno un carattere e una linea originale, ironica e all'avanguardia. La Onlus dorica quest'anno aveva già deciso di raffigurare una delle "Bambole" nel proprio volantino promozionale per il 5x1000.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA