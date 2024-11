Vertenza Beko vescovo Palmieri a Comunanza

"É dovere della comunità cristiana far sentire la propria voce, offrendo sostegno concreto e diventando una cassa di risonanza per queste iniziative. Abbiamo visto con mano l'iniziativa dell'imprenditore Diego Della Valle, che si è impegnato per riportare lavoro nelle zone terremotate. È un esempio importante, e da seguire". Lo ha detto ieri pomeriggio il vescovo di Ascoli Piceno, Ripatransone e San Benedetto del Tronto Gianpiero Palmieri che si è recato a Comunanza per affrontare con le istituzioni locali e la comunità cittadina la crisi dello stabilimento Beko.

Lo stabilimento Beko, situato a Comunanza, vive una situazione drammatica. Negli ultimi dieci anni, la forza lavoro si è ridotta del 50%, scendendo agli attuali 340 dipendenti. Nel settembre scorso, l'azienda - frutto della fusione tra Beko (colosso turco che rappresenta il 5% del PIL nazionale) e Whirlpool - ha presentato un piano industriale che prevede la chiusura degli stabilimenti di Comunanza e Siena, oltre a una riduzione delle attività a Fabriano ed altri siti industriali.

Questo annuncio ha destato allarme in tutta la comunità e nelle istituzioni, in quanto coinvolge anche l'indotto, portando il totale dei posti di lavoro a rischio a oltre 1.000.

Il sindaco di Comunanza Sacconi ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando l'impatto devastante che questa chiusura avrebbe su un territorio già colpito da terremoti, pandemia e spopolamento. "Non possiamo permetterci di perdere questi posti di lavoro. - ha dichiarato - Serve un piano di rilancio industriale che includa innovazione e ricerca per rendere competitivi i nostri prodotti." Il senatore Guido Castelli ha annunciato che "il 10 dicembre si terrà un tavolo di confronto tra governo, sindacati e azienda. È fondamentale che si trovi una soluzione condivisa che preveda investimenti per rilanciare il sito produttivo".



