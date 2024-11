I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno denunciato in stato di libertà un 43enne, residente in Vallesina, sorpreso nella tarda serata di sabato scorso con 22 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 1.500 euro in contanti. Dovrà rispondere dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



