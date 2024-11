Pmi Day Confindustria Marche, 2mila studenti in 60 aziende

La Giornata nazionale delle piccole e medie imprese, organizzata da Piccola industria Confindustria insieme alle associazioni del sistema, giunta alla quindicesima edizione, prosegue anche nelle Marche con oltre 2mila studenti, 60 aziende e 35 istituti.

"Il Pmi Day - ricorda Confindustria Marche - è un appuntamento fisso in cui le imprese riaffermano il ruolo di attore sociale. Il progetto mira a far conoscere il mondo produttivo alle nuove generazioni, avvicinandole al tessuto imprenditoriale italiano. Le imprese aprono le porte a studenti, insegnanti, famiglie, istituzioni locali e giornalisti, offrendo visite guidate e incontri che illustrano attività, processi produttivi e valori aziendali. Dal 2010, anno di nascita della manifestazione, le Pmi di Confindustria hanno accolto più di 550mila ragazzi.

L'edizione 2024 ha come focus "Costruire". "Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle. Costruire sapere, per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani.

Costruire innovazione, ponendo i nuovi strumenti digitali e l'intelligenza artificiale al servizio di creatività, immaginazione e conoscenza"; ma anche "costruire il dialogo e lo scambio tra culture e popoli diversi, costruire relazioni positive nella scuola, nella professione e nella società.

Costruire nuove opportunità di business per crescere come impresa e per contribuire sempre di più allo sviluppo economico e sociale dei territori e del Paese. Costruire sostenibilità, pensando al benessere delle generazioni future e nuove competenze per gestire il cambiamento, valorizzando capacità innovativa e punti di forza del saper fare italiano".

"Il Pmi Day rappresenta ogni anno un momento fondamentale per il territorio e il sistema produttivo italiano - mette in evidenza Paolo Ceci, presidente Piccola industria Confindustria Marche -. Questa iniziativa avvicina i giovani al cuore pulsante dell'economia, facendo conoscere da vicino le nostre imprese, le loro storie e il valore che generano per la comunità. L'edizione di quest'anno, dedicata al tema 'Costruire', invita le nuove generazioni a immaginare il futuro professionale con consapevolezza e a riflettere sull'importanza di innovazione, sostenibilità e competenze nel mondo del lavoro. La straordinaria partecipazione delle nostre aziende e delle scuole è motivo di orgoglio e conferma il ruolo strategico del dialogo tra scuola e impresa per il progresso del territorio. Le nostre imprese, in questo periodo di profonda trasformazione e di sfide come transizione ambientale, intelligenza artificiale, sostenibilità, criteri Esg e digitalizzazione, - conclude - hanno bisogno di collaboratori qualificati. Si apriranno sempre più possibilità in un mercato del lavoro dinamico e in continua evoluzione, dove competenze avanzate e specializzazioni saranno la chiave per il successo."



