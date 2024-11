Plauso della città ai coniugi Severini per i 50 anni di attività

Plauso della città di Pesaro a Felice Severini e Colomba Amadei, fondatori e titolari della Geom. Severini Felice srl; per i 50 anni di attività, consegnato dal sindaco Andrea Biancani in occasione dei festeggiamenti organizzati dai coniugi Severini presso La Vela.

«Questo riconoscimento testimonia la riconoscenza e la gratitudine della città per l'operosa attività imprenditoriale dimostrata in questi decenni - dice il sindaco - un punto di riferimento nel campo dell'edilizia per la sua esperienza e professionalità, oggi tramandata alla terza generazione - aggiunge - grande qualità di questa ditta è l'attenzione verso i loro dipendenti, riconoscendo il loro valore aggiunto".

Ai festeggiamenti era presente anche Franca Mercantini, poetessa dialettale pesarese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA