Le marche si mostrano al mondo con Journeys Italy 2024

È in corso a Pesaro in questi giorni Journeys Italy 2024, l'evento annuale dedicato ai viaggi di lusso che mette in contatto fornitori e consulenti di viaggio provenienti dai mercati nordamericani, europei e asiatici.

L'evento è ospitato al Charlie Hotel, del gruppo Lindbergh.

Questa mattina si è tenuta la conferenza di inaugurazione che ha dato il via ufficiale all'iniziativa: tre giornate di lavori che vedranno agenti di viaggio provenienti da tutto il mondo andare alla scoperta di Pesaro e della regione Marche.

"Sono molto orgoglioso di accogliere a Pesaro questo importante evento - afferma Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche - la città e la nostra regione hanno un ricco patrimonio artistico-culturale, ci sono città e borghi dove si può assaporare la vera essenza del territorio e paesaggi naturali che non hanno nulla da invidiare alle altre regione italiane - aggiunge - Pesaro è la città di Rossini, Urbino di Raffaello, mentre le Marche sono la regione di Leopardi - dice - alla cultura e alla natura vanno poi aggiunte le eccellenze dell'artigianato e dell'enogastronomia".

"Crediamo nell'Italia "secondaria", quella meno nota ma che, proprio per questo, è in grado di raccontarsi in maniera sincera e a cuore aperto - afferma Marco Filippetti, vicepresidente di Lindbergh Hotels - Pesaro per noi è questo: una destinazione sicuramente meno nota rispetto alle grandi mete italiane, ma che ha molto da raccontare e da offrire."



