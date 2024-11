Eccellenze Marche in vetrina ad Artigiano in Fiera a Rho

Tradizioni artigiane che danno vita a prodotti unici, frutto di passione e "saper fare" uniti all'innovazione: è l'artigianato delle Marche, che anche quest'anno si mette in vetrina ad Artigiano in Fiera, in programma dal 30 novembre all'8 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30.

La più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese fa da cornice alle eccellenze di una regione che da sempre si distingue per la percezione di qualità intrinseca ai suoi prodotti e alle sue lavorazioni artigianali. In particolare, a testimoniare la tradizione artigianale marchigiana saranno 40 attori del territorio (di cui 8 nuove imprese) che, grazie al sostegno di Atim e dell'assessorato alle Attività produttive di Regione Marche, si presenteranno per nove giorni alla manifestazione milanese.

In mostra al padiglione 3 ci saranno le migliori produzioni dei distretti manifatturieri più famosi al mondo: quello del cappello, della pelletteria e della calzatura. Oltre ad alcune novità come oggetti personalizzabili in legno e plexiglass, scarpe vegane e ceramiche botaniche. Senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche come il tartufo di Acqualagna e il vino biologico, la pasta artigianale e le olive all'ascolana, il ciauscolo, i formaggi e le birre artigianali. Per il primo anno saranno presenti anche panettoni artigianali e cioccolato.

Un ricco palcoscenico di eventi musicali, proiezioni video, lavorazioni dal vivo, racconti degli artigiani e degustazioni di prodotti tipici si alterneranno tutti i giorni nelle piazze che sono collocate al centro di tutta l'area espositiva della Regione Marche.

"Artigiano in Fiera è molto più di una semplice fiera. È un manifesto dell'artigianato come espressione della creatività umana, un luogo che valorizza le arti e i mestieri, sostiene i territori e promuovere uno stile di vita più sostenibile. Con circa 2.800 stand espositivi di imprese provenienti da 90 Paesi del mondo, il nostro evento si conferma il vero palcoscenico dell'economia a dimensione umana. Con il tema scelto quest'anno - essere artigiano è una scelta di vita - ribadiamo il valore del saper fare vissuto come scelta creativa e consapevole, che unisce il rispetto per l'ambiente e le tradizioni locali, un forte senso di comunità e innovazione" ha commentato Gabriele Alberti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ge.Fi. Spa.

"La vocazione artigianale è una peculiarità della nostra terra che si è distinta e affermata nel mondo per il 'saper fare' di qualità altissima - ricorda l'assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini - tra le risorse economiche più importanti per le Marche, l'artigianato è un patrimonio prezioso che sa coniugare perfettamente tradizione e innovazione. Un segmento di cui andiamo fieri e che vogliamo continuare a custodire e valorizzare con la partecipazione ad Artigiano in Fiera di Milano, l'ottima manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese. Le 40 imprese marchigiane presenti, oltre che presentare i propri prodotti, saranno anche testimoni in tutto il mondo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale delle Marche, della grande abilità e creatività che lo caratterizza in tanti settori e tradizioni produttive fortemente radicate nel territorio".





