Due pusher denunciati, sequestrati hashish, marijuana e cocaina

Due arresti a Filottrano per spaccio di stupefacenti con sequestro di oltre 30 Kg. di hashish, gr. 210 di marijuana e gr. 50 di cocaina del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata.

E' il bilancio di un anuova operazione di servizio in contrasto al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti. Gli arrestati per spaccio di stupefacenti sono state due persone incensurate, una donna di 50 anni residente a Roma e un cittadino del Ghana 25enne residente a Filottrano.

I sospetti dei Carabinieri si sono concentrati su un immobile di Filottrano, che poteva essere utilizzato come deposito delle predette sostanze. All'arrivo dei militari i due stavano prelevando alcuni pacchi dal bagagliaio di un'autovettura a noleggio, per poi trasportarli all'interno dell'abitazione. Nel bagagliaio dell'autovettura sono stati trovati un borsone con 410 panetti di hashish del peso complessivo di Kg. 20,50 e un pacchetto di cellophane con 24.260 euro.

Durante la perquisizione nell'abitazione utilizzata dagli arrestati come deposito, anche un pit bull dall'aspetto minaccioso, oltre 200 panetti di hashish (del peso di 10 Kg); 2 pacchetti di cellophane con 210 grammi di marijuana; un pacchetto con 50 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Tutta la merce è stata sequestrata, insieme al denaro e dei telefoni cellulari. Gli arrestati sono stati condotti l'uomo, presso la Casa Circondariale di Ancona, la donna presso la Casa Circondariale di Pesaro, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.



