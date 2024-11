Comune Senigallia-Carabinieri, rafforzare la collaborazione

"Rafforzare la collaborazione tra le autorità locali e le forze dell'ordine". E' l'obiettivo dell'appuntamento istituzionale che si svolto oggi in Comune a Senigallia: il sindaco Massimo Olivetti e l'assessora Simona Romagnoli hanno incontrato il colonnello Roberto Di Costanzo, comandante provinciale dei Carabinieri, e la capitano Felicia Basilicata, comandante della Compagnia Carabinieri di Senigallia.

Nel corso dell'incontro, il sindaco e l'assessora hanno ribadito "l'impegno dell'amministrazione comunale a supportare le forze dell'ordine, confermando la piena disponibilità della struttura municipale a lavorare in sinergia per garantire la sicu-rezza della cittadinanza e la tutela del territorio.

Entrambi hanno sottolineato l'importanza di un dialogo continuo e di una collaborazione proficua con i Carabinieri, al fine di affrontare efficacemente le sfide legate alla sicurezza e al benessere della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA