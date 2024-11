Violenza donne, inaugurata la nuova 'stanza tutta per sé'

Una "stanza tutta per sé" per l'ascolto delle vittime di abusi è stata inaugurata oggi, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne, presso la stazione carabinieri di Montemarciano (Ancona). Si aggiunge a quella già esistente presso la Stazione Carabinieri Ancona Principale di via della Montagnola.

Il progetto nazionale "Una stanza tutta per sé" nasce nel 2015 da un accordo dell'Arma dei Carabinieri con l'Associazione Soroptimist International, con lo scopo di incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle Forze dell'Ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia.

Questo ricreando un luogo protetto e accogliente dove poter raccontare quanto accaduto, determinando un rapporto meno traumatico con gli investigatori. A tal fine sono state definite anche le linee guida per l'arredo delle stanze che tengono conto della psicologia dei colori e delle immagini sul comportamento umano.

Al taglio del nastro hanno partecipato il Comandante della Legione Carabinieri Marche Gen. Nicola Conforti, il Procuratore della Repubblica di Ancona Dott.ssa Monica Garulli, il Sindaco di Montemarciano Maurizio Grilli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona Colonnello Roberto di Costanzo, i vertici delle altre forze di polizia e le presidenti Soroptimist Club di Ancona Cinzia Nicolini e di Jesi Paola Zega, che ne hanno sostenuto e curato l'allestimento con la collaborazione dei militari della Stazione di Montemarciano. La sinergia e l'unità di intenti con Soroptimist non si esaurisce nell'inaugurazione della nuova stanza. Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, la facciata della caserma "G. Cortecci" di via della Montagnola, sede del Comando Provinciale verrà illuminata di arancione. I Carabinieri infatti aderiscono anche quest'anno alla campagna internazionale "Orange the world" lanciata da Soroptimist International quale simbolo di un futuro senza violenza di genere e per ricordare a tutte le vittime che c'è sempre un luogo sicuro a cui rivolgersi.

Il progetto, evolutosi nel tempo fino a raggiungere il numero di 275 luoghi protetti, è visualizzabile attraverso una mappa interattiva all'indirizzo web https://www.soroptimist.it/it/progetti/progetti-nazionali/una-st anza-tutta-per-se-139/, dove sono riportati gli elementi necessari riguardanti la localizzazione e la tipologia delle stanze.



