Violenza donne, 7 braccialetti anti-stalking nel Fermano

Crescono, nel Fermano, le denunce per reati legati alla violenza sulle donne. Nel 2024, infatti, i carabinieri hanno raccolto 79 denunce per reati legati alla violenza di genere, tra cui maltrattamenti, atti persecutori e violenze sessuali. Sono 74 le persone denunciate e tre quelle arrestate con la conseguente attivazione del codice rosso per garantire rapidità nelle attività di protezione delle vittime.

Attualmente sono sette i "braccialetti anti-stalking" attivi, dispositivi elettronici pensati per offrire un ulteriore strumento di sicurezza alle vittime, gestiti dalla centrale operativa dei carabinieri di Fermo. Dati che lasciano trasparire un aumento nelle denunce: nel 2023, infatti, i carabinieri hanno raccolto 74 denunce e deferito alla Procura 70 persone, di cui due arrestate. Nel 2022 invece sono state raccolte 53 denunce e deferiti 44 individui di cui due in stato di arresto.

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi 25 novembre, il comando provinciale dei carabinieri di Fermo ha voluto creare un momento di sensibilizzazione e riflessione. Ogni anno, in questa data infatti, i carabinieri, insieme alle rappresentanti del Soroptimist Italia, illuminano la loro sede di arancione, simbolo di lotta e di speranza, per ribadire il loro impegno quotidiano contro la violenza di genere.



