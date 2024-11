Urea Breath test, pronto in 130 farmacie marchigiane

Oltre 130 farmacie marchigiane sono pronte a proporre alla popolazione l'effettuazione dell'Urea Breath test, un esame rapido ed efficace per rilevare l'infezione da Helicobacter pylori, batterio che aggredisce la mucosa gastrica, causando gravi danni a stomaco e intestino.

Federfarma Marche ha completato il percorso di formazione - in due momenti di approfondimento a Senigallia e Lido di Fermo - delle farmacie che sono state infatti le prime, in Italia, ad avviare - nei mesi scorsi - la formazione, prendendo spunto da studi recenti che attestano che oltre un terzo della popolazione potrebbe essere affetta da questa infezione, che si manifesta con dolore o bruciore nella parte alta dello stomaco, sensazione di pienezza dopo pranzo e sazietà precoce.

L'attenzione specifica dei farmacisti marchigiani deriva anche dall'allarme lanciato a livello internazionale: quasi il 90% dei tumori gastrici è legato a questa infezione e in Italia, nel 2023, sono stati stimati circa 15.000 nuovi casi di tumore gastrico.

Dunque le farmacie marchigiane che espongono una locandina dedicata, sono pronte ad accogliere i cittadini che, su indicazione del medico, potranno sottoporsi all'urea Breath test e avere il referto in 48 ore. La prenotazione dovrà avvenire direttamente in farmacia, dove il farmacista darà le informazioni necessarie per una corretta preparazione ed esecuzione del test. Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, ha ricordato che "in sintonia con i presidenti provinciali abbiamo promosso questo nuovo servizio per favorire una qualificante sinergia tra medici di medicina generale e farmacie, offrendo una soluzione efficace contro l'infezione da H. pylori, nell'intento anche per sensibilizzare i marchigiani sull'importanza di monitorare la propria salute gastrica ed intestinale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA