Urbania riceve la bandiera arancione dal Touring Club italiano

Il comune di Urbania ha ricevuto la bandiera arancione del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, diventando così l'ottava località certificata in provincia di Pesaro-Urbino, mentre sale a 29 il numero nelle Marche, confermandosi la terza regione più "arancione" d'Italia, contando, da sola, il 10% di tutte le località certificate.

Le bandiere arancioni rappresentano luoghi dove la qualità dell'accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un'esperienza di viaggio autentica.

Urbania è stata premiata per la vivacità del borgo, per il valore, la varietà e la fruibilità degli attrattori storico-culturali, per il punto informativo efficiente che permette di avere tutte le informazioni utili per scoprire e vivere il territorio, per la buona promozione delle tipicità locali ed i servizi per i camperisti.

A Urbania offre un patrimonio culturale artistico e architettonico, a partire dal palazzo ducale, eretto alla fine del '400, che oggi ospita la biblioteca con oltre 40mila preziosi volumi, poi il museo civico, il museo di storia dell'agricoltura e dell'artigianato, il teatro Bramante e il cimitero delle Mummie. Poco distante è il barco ducale, uno dei luoghi preferiti di Francesco Maria II Della Rovere. Non mancano le proposte naturalistiche, con itinerari in Appennino e il bosco dei folletti, sentiero ludico-didattico perfetto per i più piccoli. Così come la tradizione nel segno della ceramica, che la rese famosa sin dal rinascimento. Tra i prodotti tipici, spiccano il crostolo tra i salati e il bostrengo tra i dolci.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA