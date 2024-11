Sequestro prodotti contraffatti e oltre 40 chili di droga

Report sulle attività svolte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Macerata durante l'ultimo periodo estivo in tutto il territorio provinciale: in materia di marchi contraffatti sono stati sequestrati 4.257 articoli e 6 persone sono state denunciate a piede libero. In materia di sicurezza prodotti sono stati 41.752 gli articoli sequestrati e 17 le persone segnalate alla locale Camera di Commercio, mentre in materia di abusivismo commerciale sono stati 6.945 gli articoli sequestrati e 15 le persone segnalate alle competenti Autorità comunali. Inoltre sono stati così eseguiti 52 interventi in materia di sommerso da lavoro, sono stati individuati 9 evasori totali, 14 lavoratori irregolari e/o in nero anche nel settore degli stabilimenti balneari. Di rilievo gli importi oggetto di contestazione: complessivamente è stata ricostruita una base imponibile occultata all'erario pari a € 67.154.634 con evasione d'IVA pari a € 14.120.025.

L'intensificazione dei servizi di pattuglia ha consentito di sequestrare oltre 40 chili di sostanze psicotrope (hashish, marijuana, cocaina e droghe sintetiche), con 5 persone arrestate, 11 denunciati a piede libero alle competenti Autorità Giudiziarie e 23 assuntori, sorpresi con modica quantità, segnalati alla locale Prefettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA