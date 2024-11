Pesaro, 179 donne al Centro antiviolenza nel 2023

Nel 2023 il Centro antiviolenza di Pesaro (Cav) ha registrato quasi 179 ingressi, che rappresentano 179 donne che per la prima volta si sono rivolte al Cav, una ogni due giorni. Stando ai dati territoriali del centro antiviolenza nel 98% dei case le vittime hanno subito violenza da parte di persone che conoscono: conviventi, mariti, familiari, conoscenti o ex. Solo il 2% degli autori delle violenze risultano quindi sconosciuti alla vittima, una percentuale bassissima rispetto a quella rappresentata dai coniugi (34%) o dai conviventi (20%). Le donne che si rivolgono al Cav Pesaro sono per il 67% diplomate o laureate. Il 91% di loro ha figli.

"Questi dati - evidenzia il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani - sono un campanello d'allarme che purtroppo dimostrano come anche la nostra città sia teatro di alcuni episodi inaccettabili"-. Il primo cittadino porta l'esempio di quanto accaduto il 22 ottobre, in pieno centro storico, quando un uomo provò ad abusare sessualmente di una donna che si stava recando al lavoro: "se le forze dell'ordine sono riuscite a salvare la donna, è sì, grazie alla loro professionalità, ma anche alla sensibilità dimostrata da cittadini e cittadine che, appena udite le grida, hanno dato subito l'allarme, non restando indifferenti davanti a ciò accadeva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA