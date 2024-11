Incontro Battino-Brizzola, nuove aule studio e University card

Le nuove aule studio, la University card ma anche posti letto e trasporto pubblico sono stati alcuni degli argomenti al centro dell'incontro oggi tra l'assessore all'Università Marco Battino e Sabrina Brizzola, neo presidente del Consiglio studentesco dell'Università Politecnica delle Marche, in visita in Comune con il presidente uscente Gianluca Ferri per il passaggio istituzionale delle consegne.

"Continueremo - ha assicurato Brizzola - a impegnarci, concentrati in particolare sul diritto allo studio, declinato soprattutto sul tema degli alloggi e dei trasporti, con particolare attenzione alla necessità di potenziamento di alcune linee notturne". Battino ha sottolineato che "la voce del Consiglio studentesco è molto importante per l'amministrazione comunale per la definizione delle scelte e dei percorsi, che a volte, proprio grazie al dialogo, abbiamo avuto la possibilità di testare, di precisare e di centrare in modo più efficace".

L'assessore ha con l'occasione ricordato che sulle aule studio il lavoro è partito un anno e mezzo fa e qualche mese fa abbiamo vinto un bando ottenendo 180mila euro per realizzarle.

Un risultato che ci consente di partire con le prime cinque, dopo il test dell'aula di Torrette, e poi anche di proseguire con ulteriori soluzioni". Tre aule saranno in centro - una nella zona di via Fanti-Buon Pastore, una in via Veneto, una a Capodimonte - e una al Piano. Una ulteriore aula è in programma sopra il centro giovanile di Ponterosso.

In particolare, per quanto riguarda via Fanti, e quindi l'area dello studentato Buon Pastore, con il Piano triennale delle opere pubbliche è stata prevista, con fondi già individuati, la realizzazione di uno studentato nella struttura che attualmente ospita le scuole Tommaseo. In questo modo la zona ospiterebbe, a vantaggio degli studenti universitari, lo studentato del Buon Pastore, il nuovo studentato alle Tommaseo e l'aula studio. Anche la Biblioteca Benincasa, una volta completati i lavori potrà mettere alcuni spazi a disposizione degli studenti (nello specifico il piano terra).

È inoltre in dirittura di arrivo la University Card, che - ha detto l'assessore - potrà partire a breve, dopo aver completato la fase autorizzatoria riguardante privacy e cybersicurezza.

Per quanto riguarda i posti letto, l'assessore ha descritto l'impegno del Comune, che "sta facendo la propria parte, anche se la competenza non è diretta. Abbiamo - ha specificato Battino - la prospettiva dei cantieri in via Saffi e all'ex deposito Derrate del Cardeto, a cui si aggiungerà in futuro anche una ulteriore disponibilità di 24 posti in uno stabile del Comune in via Senigallia. Inoltre grazie alla sinergia tra un bando Pnrr e le risorse Erdis potrebbe essere messa in campo anche una interessante collaborazione con i privati".

"Sugli affitti - ha spiegato Battino - abbiamo dato il via a una collaborazione con le forze dell'ordine, per essere vicini agli studenti anche in termini di sicurezza". Ha infine ricordato gli ottimi risultati raggiunti per il trasporto pubblico, con gli abbonamenti in facoltà, che hanno determinato una crescita di oltre l'80 per cento, con spazi effettivi per un incremento importante anche l'anno prossimo. È stato ribadito infine da entrambe le parti l'impegno sulle serate universitarie, con l'ipotesi di una nuova formula, che possa concentrare gli appuntamenti anche in altri luoghi e in serate diverse della settimana.

"Ritengo il dialogo fra il Consiglio Studentesco che rappresento, la governance di Ateneo e l'Amministrazione comunale uno strumento fondamentale per raggiungere i risultati che ci siamo preposti - ha concluso la presidente Brizzola - nell'ottica del benessere della componente studentesca che deve essere la massima priorità del lavoro svolto. Le studentesse e gli studenti di UnivPM sono una vera e propria parte sociale del contesto cittadino che deve tornare ad essere considerata nelle decisioni politiche e amministrative della città".



