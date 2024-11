In Piazza Ugo Bassi arriva un presidio della polizia locale

un segnale di ripresa concreto dando una seconda vita ad un'edicola non più Vigilanza per la Polizia Locale in Piazza Ugo Bassi recuperando e riqualificando l'edicola in disuso. E' stata infatti approvata la mozione, presentata dal Consigliere Francesco Andreani (Ripartiamo dai Giovani), con la richiesta di istitutire un presidio di bigilanza per la polizia locale nella Piazza. "Oltre agli aspetti di pubblica sicurezza - ha spiegato Andreani - diamo un segnale di ripresa concreto dando una seconda vita ad un'edicola non più utilizzata".

Si tratta, spiega il consigliere di "un altro passo in avanti per il quartiere del Piano San Lazzaro, continuiamo a lavorare per tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale e per rispondere prontamente alle continue sollecitazioni di residenti e commercianti. Piazza Ugo Bassi - sottolinea - è una delle aree più frequentate della nostra città, punto nevralgico per la vita sociale e commerciale dei cittadini, riteniamo che un presidio del territorio da parte della polizia locale possa contribuire non solo ad aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini, ma anche a prevenire comportamenti illeciti e a migliorare la qualità della vita dei cittadini stessi".

Tra gli obiettivi della mozione una presenza regolare degli agenti nel nuovo presidio, assicurando un servizio attivo durante le ore più critiche della giornata; collaborare con i cittadini e i commercianti locali per raccogliere feedback sulle problematiche riscontrate nella zona, utili a orientare le attività preventive della Polizia Locale e promuovere campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza urbana, coinvolgendo la comunità e informando su come segnalare situazioni sospette o problematiche.



