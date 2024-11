Giornata contro la violenza sulle donne, convegno Unicam

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Camerino e il Prorettorato al Benessere, Persona e Opportunità hanno organizzato stamattina il convegno "La gestione sana nei conflitti interpersonali", che si è tenuto presso la sala convegni della Scuola di Studi Superiori "Carlo Urbani". E' intervenuta anche la prefetto di Macerata, dottoressa Isabella Fusiello.

Moderato dalla professoressa Stefania Silvi, presidentessa del Cug, l'incontro è stato aperto dai saluti del rettore Graziano Leoni, della prefetto di Macerata Isabella Fusiello e della delegata alla Parità di genere Maria Paola Mantovani. Sono seguiti gli interventi della prefetto, della dottoressa Maria Cristina Claudi, coordinatrice del servizio benessere e consulenza psicologica di Unicam, della dottoressa Elisa Giusti, coordinatrice del Centro Antiviolenza Macerata dell'Ambito Territoriale 15 e de Il Faro Società Cooperativa Sociale, della dott.ssa Antonella Ciccarelli, coordinatrice regionale dei Centri Uomini Autori di Violenza, Polo 9 Società Impresa Sociale di Senigallia.

L'incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto, quindi, dedicato alla comunità universitaria ed in particolare alle nostre studentesse e ai nostri studenti.



