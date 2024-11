Flash mob degli studenti contro la violenza sulle donne

La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne si apre a Pesaro con un flash mob degli studenti del liceo artistico Mengaroni, in piazza della creatività, dal titolo "per non restare in silenzio". Sono quasi migliaia a presenziare e a far sentire la loro presenza e vicinanza in una giornata come quella del 25 novembre. La performance è iniziata con alcune studentesse e studenti che poggiano a terra delle rose bianche avvolte da un nastro arancione, legandole l'un l'altra, mentre altri compagni di scuola leggono testi e versi dedicati alla memoria delle donne scomparse e alla solidarietà per le vittime di violenza.

Tutti i nastri uniti vanno poi a comporre un cerchio dove al centro viene poi posta una scarpa rossa, alle spalle gli studenti e ai lati manifesti e manichino dedicati alla giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Poi iniziano a cantare. Infine l'applauso dei presenti ed un messaggio di denuncia contro le violenze, invitando tutte e tutti a non rimanere in silenzio.

"Oggi siamo qui uniti in un'iniziativa provinciale per ribadire tutti insieme quanto sia importante il contrasto alla violenza contro le donne" - dichiara Camilla Muegia, assessora pesarese con delega alle politiche educative. Sara Mengucci, assessora con delega alle pari opportunità del comune di Pesaro ritiene "necessario partire dalle scuole, dall'educazione dei giovani, per prevenire e sensibilizzare su un'emergenza sociale".



