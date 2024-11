Comandi Carabinieri e Questure, luce arancione contro violenza

Nelle Marche tante adesione, in particolare di Comandi provinciali dei carabinieri e di Questure, alla campagna internazionale "Orange the World" contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne e per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile. Molti comandi provinciali dell'Arma e Questure si sono illuminate di luce arancione. La campagna è stata lanciata da Soroptimist International quale simbolo di un futuro senza violenza di genere e per ricordare a tutte le vittime che c'è sempre un luogo sicuro a cui rivolgersi.

Tra questi il Comando provinciale dei Carabinieri di Ancona e di Fermo, le Questure di Macerata e di Pesaro Urbino. Tra le altre iniziative, l'illuminazione di arancione delle fontane della città a Pesaro e di Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche.



