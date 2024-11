Bollino rosa per parità di genere alla Gambini Meccanica

La violenza contro le donne non è soltanto quella fisica ma anche economica. Per questo è importante contrastare anche questa forma di violenza attraverso la parità di genere in ogni sua forma. Un esempio positivo è quello dell'azienda Gambini Meccanica di Pesaro che ha ricevuto il bollino rosa proprio per riconoscere questo merito all'impresa. "Crediamo che il rispetto delle disuguaglianze e delle differenti modalità di pensiero sia, al giorno d'oggi, prerogativa fondamentale per crescere e per dare rilievo al lavoro di ciascuno all'interno dell'azienda - afferma l'azienda - abbiamo raggiunto un traguardo che ci rende orgogliosi di tutto il percorso fatto in questi anni volto a consolidare l'empowerment femminile e a seminare un terreno fertile dove far nascere nuove idee".

"Occorre fare un deciso passo avanti e arrivare a una parità (che comprenda anche i valori della diversità), che non sia solo di facciata o imposto per legge. Deve essere prima di tutto un passo in avanti di tipo culturale - dice Claudio Tarsi, direttore Cna Pesaro-Urbino - ci auguriamo che l'esempio di Gambini meccanica possa essere seguito e adottato a modello da tutte le piccole e medie imprese con dipendenti della nostra provincia".



