Aspes inaugura una panchina rossa contro la violenza di genere

È stata inaugurata la nuova "panchina rossa" di Aspes, dedicata alle vittime di femminicidio davanti alla farmacia comunale di Soria a Pesaro. L'iniziativa ha visto coinvolti Aspes, farmacie comunali di Pesaro, Assofarm e il comune. La panchina è dedicata alla memoria delle vittime di femminicidio, con lo scopo di dire "no" alla violenza di genere. Andrea Biancani, sindaco di Pesaro, e Luca Pieri, presidente di Aspes, definiscono la panchina rossa come "un simbolo di vicinanza nei confronti di tutte le donne ma soprattutto un'occasione per far riflettere i cittadini, giovani e adulti, su una tematica tanto delicata quanto ancora diffusa come la violenza di genere" ribandendo di come sia "necessario promuovere la cultura del rispetto in ogni sua forma" ringraziando poi "le farmaciste e i farmacisti per garantire l'assistenza alle donne e l'anonimato, intervenendo situazione dopo situazione in sinergia con le forze dell'ordine e il centro antiviolenza".



