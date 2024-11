A Senigallia stanza verde della polizia per donne in difficoltà

Una stanza verde dove accogliere le donne in difficoltà e un banchetto informativo.

Sono le iniziative messe in campo dl personale del commissariato di Senigallia (Ancona) per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Nel commissariato di pubblica sicurezza di via Rosmini 13 è stata istituita una zona per la prima accoglienza delle donne in difficoltà: si tratta di uno spazio di distensione con una connotazione ben diversa dalla struttura classica degli uffici, in cui potersi sentire al sicuro e confortata. L'allestimento è stato possibile grazie all'impegno e all'autotassazione degli operatori, nonché al contributo di un vivaio di Senigallia.

Analoga iniziativa è stata adottata dai carabinieri presso la stazione di Montemarciano.

Sempre a Senigallia, in un centro commerciale, la polizia ha predisposto un presidio informativo nell'ambito di una più ampia campagna di comunicazione e sensibilizzazione "…questo non è amore", che mira a coinvolgere tutta la cittadinanza su questa delicatissima tematica. Decine le persone incontrate dagli agenti per discutere del problema relativo alla violenza di genere che troppo spesso tiene banco nelle cronache nazionali e locali; centinaia gli opuscoli informativi distribuiti per rendere le persone consapevoli che non c'è solo il femminicidio come forma di violenza ma ogni sorta di prevaricazione basata sul genere, come la riduzione della donna a una condizione di dipendenza economica e/o psicologica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA