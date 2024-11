Si perdono su un sentiero montano, tre soccorsi nel Maceratese

Tre escursionisti, due donne e un uomo, avevano perso l'orientamento durante un'escursione nel percorso ad anello tra Tribbio e il Monte Petrella, in territorio di Cessapalombo, in provincia di Macerata: le tre persone, tra i 50 e i 60 anni, avrebbe incontrato un'interruzione del percorso stabilito causata da una frana e, dovendo cambiare strada, hanno smarrito la via per il ritorno.

Per l'intervento di soccorso, verso le 14 sono, sono entrati in azione i vigili del fuoco, con la squadra di Macerata e personale Saf (Speleo alpino fluviale), e il Soccorso alpino che hanno recuperato i tre escursionisti. Un'operazione durata circa tre ore a seguito della quale i tre sono stati riaccompagnati alle loro vetture a valle verso le 17: gli escursionisti sono stati tutti trovati in buone condizioni.



