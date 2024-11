Pd, quattro amministratori dem marchigiani nel Consiglio Anci

Il Partito Democratico delle Marche "esprime grande soddisfazione e si congratula vivamente con i quattro amministratori locali che sono stati nominati membri del Consiglio Nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) nel corso dell'ultima Assemblea Nazionale a Torino.

"Le Marche - sottolineano i dem - saranno rappresentate con competenza e passione da: Sara Moreschini, sindaca di Appignano del Tronto (provincia di Ascoli Piceno); Federico Scaramucci, capogruppo Pd al Consiglio Comunale di Urbino; Dario Romano, capogruppo Pd al Consiglio Comunale di Senigallia; Camilla Palmieri, assessora del Comune di Treia".

"La presenza di questi amministratori nel Consiglio nazionale Anci - scrive il Pd Marche - rappresenta un riconoscimento importante per il loro impegno e per la qualità della classe dirigente che il Pd è in grado di esprimere. L'Anci, che riunisce e rappresenta i Comuni italiani, - ricordano i dem - riveste un ruolo cruciale nel promuovere il dialogo tra le istituzioni e nel garantire la voce delle comunità locali nel panorama nazionale. Il Pd Marche è certo che Federico Scaramucci, Dario Romano, Camilla Palmieri e Sara Moreschini sapranno contribuire in modo significativo ai lavori del Consiglio, portando avanti i valori della buona amministrazione, del nostro territorio e della partecipazione democratica".

"Questa nomina - conclude il Pd Marche - conferma ancora una volta che il Partito Democratico è un punto di riferimento per la formazione di una classe dirigente preparata e capace di interpretare le esigenze dei territori, lavorando con visione e responsabilità per il bene comune".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA