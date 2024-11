Nel week end controlli serrati della polizia in centro ad Ancona

Continuano in maniera serrata i servizi straordinari di controllo del territorio, soprattutto il sabato pomeriggio, volti a garantire l'ordine e la sicurezza Pubblica in ambito cittadino, come disposto dal Questore di Ancona, d'intesa con il Prefetto Ordine ed unitamente alla Polizia Locale. I controlli insistenti, svolti con pattuglie di poliziotti a piedi, delle aree del centro cittadino maggiormente interessate dall'aggregazione di gruppi di giovani ragazzi, fa sapere la Questura, hanno consentito di realizzare un attento monitoraggio volto a prevenire episodi di inciviltà o di illegalità.

Mirati controlli si sono svolti in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro cittadino ed anche nelle principali piazze e vie che costituiscono il salotto della città. L'attività svolta, con l'ausilio anche della Squadra volante, ha permesso di identificare 51 giovani, di cui 13 con a carico pregiudizi di polizia.

Durante il servizio, in Piazza Roma, un 19enne, di origine tunisina, alla vista della pattuglia, ha cercato di sfuggire accelerando il passo in direzione corso Garibaldi. Fermato ed identificato è stato trovato in possesso di circa un grammo di hascisc nascosto nel marsupio che indossava. A seguito degli accertamenti, gli é stata contestata la violazione prevista dall'art. 75 D.P.R. 309/90, per uso personale. Un altro giovane è stato fermato nei pressi di Piazza Pertini mentre era intento a nascondere qualcosa. I poliziotti lo hanno fermato e identificato: si trattava di un 20enne italiano che nascondeva nei jeans un involucro di hascish del peso di circa 0.8 grammi.

Anch'egli veniva sanzionato ex art. 75.

Rilevante anche la presenza dei militari dell'Esercito Italiano dell'operazione "Strade Sicure" che contribuisce alla realizzazione di un'efficace attività preventiva affinché possa accrescere il senso di sicurezza nei cittadini.



