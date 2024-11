Info-point antiviolenza dei carabinieri in piazza Roma ad Ancona

Nell'ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ancona per testimoniare l'attenzione e la sensibilità dell'Arma sul tema della violenza di genere, stamattina, domenica 24 novembre, tra le 10 e le 13, nella centralissima Piazza Roma è stato allestito dai Carabinieri un info-point antiviolenza con la partecipazione, al fianco delle donne dell'Arma, delle volontarie di Donne e Giustizia e del Soroptimist Club Ancona.

Nella piazza è stata posizionata una Stazione Mobile dei Carabinieri, un luogo riservato e sicuro dove è stato possibile ricevere informazioni sul tema, ma anche confidarsi e confrontarsi con persone esperte, preparate e sensibili, sulle proprie situazioni di disagio o di abuso. L'Arma "cerca in ogni momento di mandare un messaggio di aiuto alle donne in difficoltà: chiedete aiuto e denunciate".



