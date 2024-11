Gruppo FI, proposta di legge per l'amministrazione condivisa

Il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Marche "è orgoglioso di annunciare la presentazione della Proposta di Legge "Disposizioni in Materia di Amministrazione Condivisa", un provvedimento che mira a rivoluzionare i rapporti tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS), promuovendo un modello innovativo di collaborazione per rispondere in modo efficace e sostenibile ai bisogni delle comunità".

La proposta, "nata dall'impegno del gruppo di Forza Italia con il contributo di esperti e rappresentanti del Terzo Settore, si basa sui principi di sussidiarietà, trasparenza, sostenibilità e partecipazione attiva, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione Italiana e dalle linee guida del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)".

Con questa iniziativa, Forza Italia "intende rafforzare il ruolo strategico del Terzo Settore come pilastro fondamentale per la coesione sociale, l'innovazione e la resilienza delle comunità marchigiane. Attraverso i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, la legge fornirà agli ETS strumenti concreti per collaborare con la PA nella pianificazione e gestione di interventi di interesse generale".

"La nostra proposta di legge rappresenta un punto di svolta per la Regione Marche. - dichiara Jessica Marcozzi, capogruppo di FI in Consiglio regionale - È un atto che riconosce pienamente il valore del Terzo Settore, rafforzando il dialogo con le istituzioni e offrendo una risposta concreta alle sfide sociali, economiche e ambientali del nostro tempo".

I Punti Chiave della Proposta di Legge sono: co-programmazione: ETS e PA collaborano nella definizione dei bisogni collettivi e nella pianificazione strategica delle politiche pubbliche; co-progettazione: Creazione di interventi condivisi tra PA ed ETS, con responsabilità, risorse e obiettivi chiari". Inoltre si punta su "sostegno al Terzo Settore: Misure di incentivazione economica, formativa e logistica per gli ETS, incluse agevolazioni nell'utilizzo di beni pubblici inutilizzati; trasparenza e Partecipazione: Pubblicazione di ogni fase dei procedimenti sul portale regionale, garantendo accesso e controllo da parte della cittadinanza". Infine "monitoraggio e valutazione: creazione di un Osservatorio Regionale per garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività".

"La proposta - spiega il Gruppo di Forza Italia - integra i principi fondamentali della Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha definito la co-programmazione e la co-progettazione come strumenti distinti dai contratti pubblici, basati su una logica di collaborazione paritaria tra PA ed ETS".

"La legge rappresenta una risposta concreta ai bisogni delle comunità locali e un incentivo al dialogo tra istituzioni, cittadini e Terzo Settore. - aggiunge Marcozzi - È un'occasione unica per valorizzare il capitale umano, sociale ed economico della nostra Regione". "Grazie a questa proposta di legge, - conclude - la Regione Marche potrà rafforzare il proprio ruolo di guida nell'attuazione di politiche pubbliche partecipative, innovative e orientate alla sostenibilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA