E' morto Emilio Bei, prima stella Michelin nel Fermano

E' morto questa mattina, all'età di 86 anni, Emilio Bei, storico ristoratore di Casabianca di Fermo.

Tra i suoi meriti professionali anche quello di aver conquistato la stella Michelin, prima nel Fermano.

Fondatore, nel 1965, dell'omonimo ristorante "Emilio" con il quale, a inizio degli anni 2000 aveva conquistato la prestigiosa stella, Bei era un nome noto nel mondo della ristorazione. Ma non solo cucina e fornelli. Emilio Bei, infatti, era un grande amante dell'arte e collezionista. Nel suo ristorante sono passanti molti pittori anche di caratura internazionale. Con molti di loro Bei aveva anche stretto una grande amicizia. Nel ristorante Emilio risuonavano spesso i nomi di Guttuso, Schifano, Luzi, tanto per citarne alcuni.

Cucina stellata per quasi vent'anni e arte, un connubio vincente che ha fatto di Emilio Bei e del suo ristorante, oggi gestito dai tre figli, punti di riferimento anche per la politica e le istituzioni. Agli annali del Fermano la visita dell'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel corso del suo mandato da Capo di Stato.



