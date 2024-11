Candele a Candelara, tanti visitatori nel primo week-end

Trentacinque pullman e una cinquantina di camperisti in due giorni. Grande partecipazione di visitatori per il primo week-end di Candele a Candelara (Pesaro Urbino). Un inizio secondo tradizione che prelude ad un'edizione, la 21/a, che si conferma nel solco del successo delle altre con un numero sempre crescente di presente nella frazione di Pesaro.

Ieri, dopo l'inaugurazione nella mattinata con il sindaco Andrea Biancani e numerose autorità, nell'antico borgo sono arrivati 15 pullman ed oggi almeno una ventina. Una cinquantina invece i camperisti che hanno sostato per la maggior parte nell'area delle 5 Torri. Si stima che tra sabato e oggi siano stati almeno 4mila gli ingressi alla festa.

"Le entrate si concentrano quasi tutte nel pomeriggio - dice il direttore artistico, Piergiorgio Pietrelli - in corrispondenza con i due spegnimenti della illuminazione elettrica programmati (alle 17.30 e alle 19) che tra l'altro quest'anno riserva ai visitatori una novità in più. Da anni cerchiamo di convincere turisti e pesaresi ad arrivare a Candelara anche nelle altre ore della giornata anche perché si ha la possibilità di sostare, ammirare, degustare e godere della festa con tutte le sue attrazioni, con maggiore tranquillità".

Il consiglio degli organizzatori è comunque sempre "raggiungere Candelara attraverso il servizio di navette in partenza da e per Pesaro. Ottimo - riferiscono gli organizzatori - il successo anche per il trenino con le visite guidate a Villa Berloni, alla Pieve del XII secolo e al Museo del telaio e del ricamo. Un'attrazione che, insieme alle altre organizzate in particolare per i più piccoli, rende la visita a Candelara indimenticabile. L'appuntamento è per Sabato 30 e domenica primo dicembre".



