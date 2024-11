Cacciatore 65enne trovato morto, stroncato da malore

Un cacciatore senigalliese di 65 anni è stato trovato a terra, morto, nella prima periferia di Senigallia (Ancona), a Borgo Bicchia, con al fianco il fucile da caccia: al momento sarebbe esclusa una morte violenta: l'uomo sarebbe deceduto a causa di un malore. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto nel pomeriggio. Sul posto sono giunti gli equipaggi del 118, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Dai primi accertamenti sembra esclusa una morte violenta e l'ipotesi privilegiata è di un malore fatale. Le verifiche sono comunque tuttora in corso.

Un'altra tragedia ha contrassegnato la giornata odierna nel Senigalliese: nella limitrofa Trecastelli (Ancona), un 30enne del luogo si è tolto la vita con la propria pistola regolarmente detenuta e custodita a casa. La tragedia si sarebbe consumata probabilmente nella serata di ieri, mentre l'uomo era da solo a casa. Non è stato trovato alcun biglietto con la spiegazione del gesto. Sul posto i carabinieri della Compagnia senigalliese e quelli della sezione rilievi del comando provinciale di Ancona assieme al medico legale per i rilievi del caso.



