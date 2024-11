Treno fermo da ore a Foligno per guasto linea Roma-Ancona

Un treno Freccia Argento, partito questa mattina da Falconara alle 7.50, con a bordo un centinaio di marchigiani, è bloccato da ore alla stazione di Foligno per un guasto alla linea Roma-Ancona a Campello del Clitunno. Il convoglio è arrivato in stazione alle 9.20 e non è più ripartito. Il ritardo sta superando le due ore.

Tensione e rabbia tra i passeggeri che devono raggiungere Roma per impegni lavorativi e personali. Tra loro anche un avvocato di Senigallia che a Roma andava ad una cerimonia di parenti. "È una vergogna - dice Simeone Sardella - siamo lasciati a noi stessi. Siamo qui fermi e nessuno ci dice niente.

Non si sa se e quando si potrà ripartire".

Trenitalia ha comunicato il guasto sui propri canali internet e fatto sapere che è in corso l'intervento dei tecnici per ripristinare la situazione. Il convoglio è un Ravenna-Roma. "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali - fa sapere Trenitalia - possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Sono state attivate corse con bus per i collegamenti Regionali tra Spoleto e Foligno e tra Terni e Foligno. Diversi i Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento tra cui il treno in questione, un Freccia Argento 8851 Ravenna (6:08) - Roma Termini (11:00): "il treno oggi termina la corsa a Foligno. - comunica Trenitalia - I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto".

Ora però i viaggiatori fanno sapere che i posti sui bus non basterebbero per tutti i passeggeri e c'è ancora incertezza sulla prosecuzione del viaggio.



