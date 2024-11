Liste civiche Ancona, 'Riformare il trasposto pubblico locale'

"Riformare dalle basi il sistema del trasporto pubblico locale (Tpl) di Ancona". E' la proposta "suggestiva e non più rimandabile" avanzata dalla Liste civiche del capoluogo dorico, nel corso del convegno "Trasporto Pubblico ad Ancona: criticità e potenzialità" per migliorare ed ottimizzare la circolazione pubblica nella città. La rete del Tpl dorico è una sovrapposizione di linee susseguitesi nel tempo iniziata già nell'ottocento e proseguita sino ai nostri giorni.

"Un sistema, questo, che risulta antieconomico ed incapace di razionalizzare le linee urbane di Ancona - afferma Daniele Ballanti delle Liste Civiche - che necessita di una vera e propria rivoluzione capace di modificare il quadro della situazione attuale che è andata via via stratificandosi. È pertanto necessaria una vera e propria riforma che modifichi il sistema attuale, partendo dal Sistema a Cerchi ideato nel 2012 e mai realizzato".

Il presente, dicono le Liste Civiche, "è caratterizzato da troppe sovrapposizioni sia urbane che extraurbane con incolonnamento di bus semivuoti che rappresentano un grande problema di natura economica. Puntando a creare un nuovo sistema, le sovrapposizioni potranno essere eliminate attraverso razionalizzazioni e rotture di carico evitando un ormai insostenibile collegamento da un capo all'altro della città. Il risultato - sottolineano le Liste Civiche - sarà quello di ottenere passaggi dei bus più cadenzati, orari maggiormente memorizzabili, ed il reimpiego dei chilometri risparmiati per rinforzare le linee che collegano i grandi centri scambiatori e aumentare le corse per le periferie".

Un "programma importante che può essere articolato e sviluppato attraverso diversi passaggi e modifiche dell'attuale sistema di circolazione". Innanzitutto, sostengono le Liste Civiche, "occorre cancellare l'attuale rete stratificata nel tempo con troppe linee sugli stessi percorsi, quindi creare una doppia circolare attorno al centro che colleghi Piazza Cavour, Piazza Ugo Bassi e la Stazione". "Le circolari - sostengono i promotori dell'iniziativa - per poter essere competitive rispetto ai mezzi privati devono avere caratteristiche di velocità ed alta frequenza, risultato ottenibile grazie alla creazione di una rete di corsie preferenziali e precedenze semaforiche mentre si dovrebbero poi creare le condizioni perché nei centri scambiatori centrali possano avvenire scambi con tutte le linee di quartiere, con corse coordinate ed eliminando le inutili sovrapposizioni".

"Il nuovo sistema - second le Liste civiche Ancona - deve poter prevedere anche una nuova 'linea degli ospedali', con Torrette e con il nuovo Inrca, capace di collegare finalmente il centro con le due strutture ospedaliere, i quartieri a sud e l'hinterland della città. Si tratta di un cambiamento concettuale - concludono le Liste Civiche - che produrrebbe modifiche delle abitudini e notevoli ricadute positive. Il confronto tra l'impiego dei bus attuali e quello scaturito dalla nuova rete di circolazione mette bene in evidenza quindi come occorre riformare dalle basi il sistema di trasposto pubblico locale ad Ancona allo scopo di servire meglio ed in maniera più razionale la città".



