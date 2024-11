Hot-topics Gastroenterologia ad Ancona con sessione live

Hot topics in Gastroenterologia 2024 ad Ancona con una sessione di live endoscopy. Nel programma - 22 e 23 novembre - anche l'esecuzione una procedura endoepatologica innovativa e ancora poco diffusa in ambito mondiale - in Italia solo quattro centri incluso quello dell'Azienda ospedaliera delle Marche ad Ancona - per il trattamento profilattico di una larga varice gastrica in paziente con una severa ipertensione portale non responsiva a trattamenti convenzionali.

Ciò viene praticato con approccio diretto endoscopico. Per l'occasione, Ancona ospita il dottor Rafael Romero-Castro, del Virgen Macarena Hospital di Siviglia, che ha maturato negli anni un'importante esperienza e casistica in ambito endoepatologico ed è riconosciuto come il massimo esperto mondiale in questa disciplina.

In sala operatoria Luca Maroni, Emanuele Bendia, Giuseppe Tarantino, Rafael Romero-Castro (medici), Emanuele Tomarelli (anestesista), Sara Cesaroni, Isabella Catalani, Luca Marinelli, Federica Ceccarelli (infermieri), Antonella Fava (tecnica radiologa), Silvia Giacomelli (Coordinatrice Endoscopia), Francesco Martini, Lucia Salvi (specializzandi).

L'evento ha coinvolto l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, LA Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università politecnica delle Marche, Aigo, Aisf, Sige e Sied.



