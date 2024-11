Guasto per circa sei ore su ferrovia Ancona-Orte in Umbria

E' stato riparato il guasto che ha interessato la linea ferroviaria Ancona-Foligno-Orte nella zona di Campello Clitunno, in Umbria, provocando ritardi a diversi treni. E' durato circa sei ore e la circolazione è ripresa poco prima delle 14 di sabato dopo l'intervento dei tecnici di Rfi. Da FS fanno sapere un treno regionale ha subito un rallentamento di 140 minuti, mentre una Freccia, un intercity e sei regionali sono stati limitati nel percorso e sostituiti da nove autobus bus. Nessuno dei convogli si è comunque fermato lungo il percorso. Attivati inoltre - riferiscono sempre le Ferrovie - sette bus sostitutivi a Foligno per il Freccia Argento proveniente da Ravenna per Roma. Ai passeggeri - è stato reso noto - sono stati consegnati kit ristoro, con assistenza a bordo treno e nelle stazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA