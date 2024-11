Evento Bcc per 'talenti emergenti', 15 start up di atenei Marche

Grande partecipazione per il primo "Pitch day talenti emergenti" voluto dalla Federazione regionale delle Bcc (Banche di Credito cooperativo) con la presentazione di 15 startup delle quattro Università della Marche (Ancora , Urbino, Camerino, Macerata) che è in corso ad Ancona".

"Voi svolgete un ruolo fondamentale per il nostro territorio - ha detto il presidente della Regione Acquaroli, rivolgendosi ai dirigenti del credito cooperativo presenti all'iniziativa. - Essere vicini ai giovani ha il prezioso significato di preservare il presente e il futuro dando speranza e visione con concretezza"



