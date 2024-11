Due incendi nel Pesarese, diversi evacuati tra cui un anziano

Due incendi nel Pesarese questa mattina hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. Evacuati per ragioni di sicurezza, in un caso, i residenti di un'intera palazzina, nell'altro un anziano, assistito anche con l'ausilio di bombole d'ossigeno, ora affidato al personale sanitario.

Il primo incendio è divampato alle ore 8, nel comune di Montelabbate. A prendere fuoco il divano in una stanza di un appartamento al piano terra: le cause sono ancora da accertare.

All'interno dell'abitazione un anziao, con difficoltà di deambulazione, che è quindi stato portato via dai vigili del fuoco e gli è stato fatto indossare un cappuccio di soccorso per facilitare la respirazione. Attualmente è in carico al 118 per accertamenti.

L'altro incendio si è verificato invece a Pesaro, nel quartiere Pantano, alle ore 9.40. A causarlo una lavatrice-asciugatrice posta sul balcone di un appartamento al secondo piano. Non ci sono stati feriti ma la sala operativa, per precauzione, ha fatto evacuare le persone residenti nell'edificio.

Entrambe le operazione hanno richiesto un intervento di circa un'ora e mezza ciascuno, per domare gli incendi e mettere in sicurezza le aree.



