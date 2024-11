Bancomat fatto saltare a Corinaldo nella notte, ladri in fuga

Un boato poi lo scasso: scatta l'allarme ma quando arrivano i carabinieri dei ladri nessuna traccia. È quanto avvenuto la notte scorsa a Corinaldo (Ancona), dove alcuni malviventi, con la tecnica della "marmotta", hanno fatto saltare il bancomat della filiale di Banca Intesa Sanpaolo in largo X Agosto 1944.

Il furto si è verificato intorno alle ore 3 della notte appena trascorsa. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che stanno indagando sull'episodio. Verifiche sono in corso, anche esaminado le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei residenti. L'esplosione, oltre a danneggiare completamente l'Atm, è stata tale da provocare ingenti danni anche alla filiale, motivo per cui sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Senigallia (Ancona) e gli artificieri del comando provinciale di Ancona per i rilievi del caso. Al momento non è stato ancora quantificato il bottino ma si sta cercando di rintracciare un'auto di grossa cilindrata.





