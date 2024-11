Baldelli, 'nessun furto. Alta velocità per tutte le Marche'

"Macché furto e finto bypass. C'è solo un progetto che vede uniti Governo, Regione e Sindaci: Alta Velocità per tutte le Marche. A Ricci interessa la rissa". Lo scrive in una nota l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli che replica alle parole dell'ex sindaco di Pesaro e ora eurodeputato dem Matteo Ricci "Ricci dovrebbe smetterla di mistificare la realtà. - attacca Baldelli - Ne abbiamo abbastanza di finti progetti di bypass ferroviari e di treni che spaccano quartieri e volano sopra l'autostrada, scenari horror per Pesaro e i suoi quartieri, disegnati con il misero scopo di buttarla in rissa". "La scelta sull'Alta Velocità è già stata fatta - afferma l'assessore - ed ha trovato concordi tutti i Sindaci della costa marchigiana, da nord a sud. Invece di scrivere letterine di Natale, l'ex Sindaco di Pesaro avrebbe dovuto partecipare agli incontri organizzati dalla Regione. Ricci ha preferito invece snobbare i suoi colleghi sindaci, che hanno condiviso questo percorso con il Presidente Acquaroli e con la nostra amministrazione, che fa della concertazione uno strumento vincente per le Marche".

"Se fosse stato per Ricci e per l'ex ministro alle infrastrutture Giovannini, - prosegue Baldelli - alle Marche sarebbero state destinate solo briciole e bretelline, che avrebbero deturpato il paesaggio tra Pesaro e Fano, deprezzato il patrimonio immobiliare pesarese, mettendo in ginocchio tutta l'economia legata al turismo e condannando tutto il resto della nostra regione a sorbirsi il passaggio di un treno merci e passeggeri ogni 8 minuti sulla linea attuale, che passa dentro alle nostre città".

"Non esiste nessuno furto di risorse, una storiella che non incanta più nessuno. - conclude l'assessore regionale Baldelli - Esiste invece un progetto di lunga veduta grazie ad una convergenza totale del Governo centrale, della Regione Marche e dei Sindaci, che sanno bene quale sia la visione di sviluppo da percorrere. Saranno le istituzioni competenti, nei solo tempi tecnici necessari, ad annunciare i prossimi step. Ma la strada è già segnata. Ricci cambi vocabolario e la smetta di parlare di furto. L'unica cosa che gli interessa non sono le Marche ma, superato ormai dalla lungimiranza della Regione, creare confusione e cercare lo scontro".



