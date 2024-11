Rapina con lesioni, minorenne arrestato nel Fermano

Dopo una rapina con lesioni a Imola (Bologna) era finito in comunità. Ma nemmeno lì ha accantonato le sue condotte illecite. E così per un 16enne residente a Montefortino (Fermo) si sono aperte le porte del carcere minorile di Bologna. I carabinieri della stazione di Amandola (Fermo), infatti, supportati dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montegiorgio (Fermo) hanno eseguito un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Bologna, arrestando un 16enne già sottoposto a misure di collocamento in comunità educativa.

L'arresto del giovane è il risultato dell'aggravamento della misura del collocamento in comunità ed è stato determinato dalle ulteriori condotte illecite e contrarie alle prescrizioni impostegli, segnalate dai carabinieri di Amandola.

I fatti, risalgono al 29 gennaio scorso quando il minorenne è stato fermato perché autore di una rapina con lesioni, avvenuta a Imola. Il ragazzo, durante la sua permanenza in comunità ha però mostrato una continua insofferenza alle regole ed è risultato recidivo nei suoi comportamenti devianti, nonostante le opportunità di riabilitazione offertegli dal collocamento in comunità. E così per lui è scattato l'inasprimento della pena.





